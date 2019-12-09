Лавров и Помпео встретятся 10 декабря в Вашингтоне

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с государственным секретарем США Майком Помпео 10 декабря в Вашингтоне. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает пресс-служба МИД.

По информации ведомства, визит состоится по приглашению американской стороны. В ходе встречи стороны намерены обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам российско-американских отношений.

Ранее в Госдепе анонсировали предстоящие переговоры глав внешнеполитических ведомств.