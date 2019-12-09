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Спецслужбы Москвы проверяют Храм Христа Спасителя из-за угроз минирования

Спецслужбы Москвы проверяют Храм Христа Спасителя из-за угроз минирования

 Валерия рассказала о плохом предчувствии перед ДТП с участием ее сына

Валерия рассказала о плохом предчувствии перед ДТП с участием ее сына

Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

 Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России

Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России
Путин и Зеленский проведут двустороннюю встречу после переговоров «четверки»

Путин и Зеленский проведут двустороннюю встречу после переговоров «четверки»

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НАТО не считает Россию врагом, заявил Столтенберг
10:59   9 Декабря 2019
Россия

Лавров и Помпео встретятся 10 декабря в Вашингтоне

Лавров и Помпео встретятся 10 декабря в Вашингтоне

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с государственным секретарем США Майком Помпео 10 декабря в Вашингтоне. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает пресс-служба МИД. 

По информации ведомства, визит состоится по приглашению американской стороны. В ходе встречи стороны намерены обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам российско-американских отношений. 

Ранее в Госдепе анонсировали предстоящие переговоры глав внешнеполитических ведомств. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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