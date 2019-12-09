Лидия Михеева стала секретарем Общественной палаты

Избран новый секретарь Общественной палаты. Им стала Лидия Михеева, передает корреспондент «Политики сегодня» со второго пленарного заседания ОП РФ.

Пост главы ОП РФ освободился 21 октября. Тогда президент Владимир Путин назначил экс-секретаря палаты Валерия Фадеева новым председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

За Михееву проголосовали 109 человек, двое воздержались.

«В связи с моим избранием секретарем Общественной палаты, мы можем избрать двух заместителей», — отметила Михеева после избрания.

Михеева с 2014 года занимала пост замсекретаря палаты. До этого она работала в Исследовательском центре частного права при президенте РФ, а в 2019 году ее назначили председателем совета учреждения.