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 НАТО не считает Россию врагом, заявил Столтенберг

НАТО не считает Россию врагом, заявил Столтенберг
10:55   9 Декабря 2019
Россия

Сенатор Джабаров считает, что РФ и НАТО нужно восстановить отношения на уровне 2014 года

Сенатор Джабаров считает, что РФ и НАТО нужно восстановить отношения на уровне 2014 года

Первый заместитель председателя Международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров ответил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу на его заявление о том, что альянс не составляет списка врагов и не считает Россию своим противником.

По словам Джабарова, которые приводит агентство RT, первым мысль о том, что Россия – не враг, ранее высказал президент США Дональд Трамп.

«Как только об этом заявил президент США Дональд Трамп, за ним тут же повторил лидер Польши Анджей Дуда и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Это прекрасно. Мы тоже не считаем НАТО своим врагом, готовы к сотрудничеству», - подчеркнул сенатор.

При этом Джабаров отметил, что для выстраивания нормальных отношений между Россией и Североатлантическим альянсом необходимо вернуть взаимодействие на тот уровень, на котором оно находилось в 2014 году.

«Нужно строить диалог, взаимодействовать, обмениваться информацией. Ну а дальше будем двигаться вперед», - добавил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN заявил, что альянс стремится к улучшению отношений с Россией и не составляет списка врагов.

Сенатор Джабаров считает, что РФ и НАТО нужно восстановить отношения на уровне 2014 года

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Автор: Александр Люблинский
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