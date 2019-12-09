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 Валерия рассказала о плохом предчувствии перед ДТП с участием ее сына

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Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

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10:40   9 Декабря 2019
Россия

Путин поздравил гендиректора Эрмитажа с юбилеем

Путин поздравил гендиректора Эрмитажа с юбилеем

Глава государства Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем главу Эрмитажа Михаила Пиотровского. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин оценил личный вклад Пиотровского в развитие музея, в сбережение исторического и культурного наследия страны.

«Такой многогранный подвижнический труд заслуживает самого глубокого признания», — отметил президент.

По словам Путина, Пиотровский посвятил себя научной, организаторской, общественной деятельности и достойно продолжил дело своего отца, академика Бориса Пиотровского.

Михаил Борисович Пиотровский родился 9 декабря 1944 года в Ереване. В 1992 году его назначили директором Эрмитажа.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #эрмитаж #пиотровский

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