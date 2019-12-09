Путин поздравил гендиректора Эрмитажа с юбилеем

Глава государства Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем главу Эрмитажа Михаила Пиотровского. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин оценил личный вклад Пиотровского в развитие музея, в сбережение исторического и культурного наследия страны.

«Такой многогранный подвижнический труд заслуживает самого глубокого признания», — отметил президент.

По словам Путина, Пиотровский посвятил себя научной, организаторской, общественной деятельности и достойно продолжил дело своего отца, академика Бориса Пиотровского.

Михаил Борисович Пиотровский родился 9 декабря 1944 года в Ереване. В 1992 году его назначили директором Эрмитажа.