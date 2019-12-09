Российские компании готовятся повысить зарплаты

Четверть российских компаний намерена увеличить зарплаты сотрудникам. Об этом свидетельствуют данные опроса «Работы.ру», сообщает в понедельник, 9 декабря, РБК.

Число компаний, которые не намерены повышать зарплаты сотрудникам, заметно сократилось. По данным исследования «Работы.ру», 25% работодателей намерены в 2020 году увеличить зарплаты. Среди опрошенных 35% работодателей уже точно решили, что оставят уровень выплат неизменным.

Если сравнивать с 2018 годом, число работодателей, запланировавших повышение зарплат, выросло на 7%. При количество тех, кто намерен на этом сэкономить, сократилось на 21%.

По словам замгендиректора «Работы.ру» Александра Ветеркова, в 2019 году резко снизилось количество работодателей, которые решили не повышать зарплаты своим сотрудникам.

«Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала», ‎— считает он.

Ранее сервис проводил опрос, согласно которому стало известно, что в течение предыдущих 12 месяцев 88% процентов россиян не увидели прибавки к зарплате.