Уроки антикоррупционной политики следует ввести в школах, считают в Госдуме

Председатель Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил ввести в школах уроки антикоррупционной политики. Об этом в понедельник, 9 декабря, пишет «Парламентская газета».

По его словам, следует идти в ногу со временем и внедрить в школы такой предмет, как основы антикоррупционной политики. Что касается высших учебных заведений, там следует ввести антикоррупционное право. Пискарев отметил важность воспитания нетерпимости к коррупции.

«Если удастся сформировать такие моральные принципы у наших граждан с юных лет, они обязательно станут опорой для исполнения тех законов, которые мы сегодня принимаем», — считает законодатель.

По мнению председателя Госдумы, у общесто должно относиться к коррупции как к крайне негативному явлению, которое разлагает устои государственности. Зачастую ситуацию ухудшают граждане, которые хотят решить проблему за взятку, о чем свидетельствует судебная статистика, согласно которой количество осужденных за дачу взятки у нас вдвое выше лиц, ее получивших, уточнил парламентарий.

Пискарев отметил, что формирование антикоррупционного правосознания предусмотрено Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы.