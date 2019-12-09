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10:09   9 Декабря 2019
Россия

Уроки антикоррупционной политики следует ввести в школах, считают в Госдуме

Уроки антикоррупционной политики следует ввести в школах, считают в Госдуме

Председатель Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил ввести в школах уроки антикоррупционной политики. Об этом в понедельник, 9 декабря, пишет «Парламентская газета»

По его словам, следует идти в ногу со временем и внедрить в школы такой предмет, как основы антикоррупционной политики. Что касается высших учебных заведений, там следует ввести антикоррупционное право. Пискарев отметил важность воспитания нетерпимости к коррупции. 

«Если удастся сформировать такие моральные принципы у наших граждан с юных лет, они обязательно станут опорой для исполнения тех законов, которые мы сегодня принимаем», — считает законодатель. 

По мнению председателя Госдумы, у общесто должно относиться к коррупции как к крайне негативному явлению, которое разлагает устои государственности. Зачастую ситуацию ухудшают граждане, которые хотят решить проблему за взятку, о чем свидетельствует судебная статистика, согласно которой количество осужденных за дачу взятки у нас вдвое выше лиц, ее получивших, уточнил парламентарий. 

Пискарев отметил, что формирование антикоррупционного правосознания предусмотрено Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #коррупция #политика #общество

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