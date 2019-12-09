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Путин и Зеленский проведут двустороннюю встречу после переговоров «четверки»

Путин и Зеленский проведут двустороннюю встречу после переговоров «четверки»

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9:58   9 Декабря 2019
Весь мир

Путин и Зеленский проведут двустороннюю встречу после переговоров «четверки»

Путин и Зеленский проведут двустороннюю встречу после переговоров «четверки»

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся на полях предстоящего саммита в Париже в двустороннем формате после завершения переговоров лидеров «нормандской четверки».

Об этом в понедельник сообщает агентство ТАСС, приводя сообщение источника, близкого к организации встречи в Елисейском дворце.

«Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в «нормандском формате» и совместной пресс-конференции четырех лидеров», — сообщил источник, в частности.

Также он добавил, что двусторонние встречи Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель пройдут до заседания «четверки».

Также информацию о том, что двусторонняя встреча Путина и Зеленского запланирована после переговоров в «нормандском формате» подтвердил и журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

 

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Автор: Александр Люблинский
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