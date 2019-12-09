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10:15   9 Декабря 2019
Россия

Фургала не вызывали для дачи показаний по делу «Амурстали»

Фургала не вызывали для дачи показаний по делу «Амурстали»

Пресс-служба правительства Хабаровского края сообщила, что глава региона Сергей Фургал поехал в Москву по работе. Его визит не связан с дачей показаний по делу «Амурстали». 

Ранее в СМИ появилась информация, что Фургала вызвали в столицу, чтобы он дал показания по поводу ситуации с заводом «Амурсталь». Сайт DVhab.ru, ссылаясь на попавший в распоряжение редакции документ, сообщил, что будучи депутатом Госдумы, Фургал стал поручителем «Амурстали» перед банком. Сумма обязательств якобы составила два миллиарда рублей.

«Губернатора не вызывали в Москву для дачи каких-либо показаний. Но глава региона с субботы действительно находится в Москве. Связано это с рабочими встречами», — сообщили в пресс-службе губернатора. 

Следственные мероприятия прошли на «Амурстали» из-за поставщиков металлолома. С обысками пришли и в правительство края. Силовики запросили документы, никого не задержав. Кроме того, в ноябре суд арестовал одного из учредителей компании «Торэкс» Николая Мистрюкова. Его подозревают в убийстве.

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Автор: Виктория Разумовская
#допрос #хабаровский край #фургал

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