Представитель МИД РФ заявил, что нигде в мире нет нулевого уровня коррупции

РФ вместе с другими странами ведет работу по борьбе с коррупцией как на государственном, так и имеждународном уровне. Об этом заявил посол по особым поручениями по вопросам международного антикоррупционного сотрудничества МИД России Андрей Аветисян, передает в понедельник, 9 декабря, РИА Новости.

По его словам, проблема коррупции в мире пока не решена, об этом свидетельствует целый ряд международных правовых инструментов, посвященных сотрудничеству в ее противодействии.

«Россия активно участвует в этом процессе – в том числе для того, чтобы обогатить свое законодательство и правоприменительную практику», — отметил он.

При этом представитель МИД отметил, что нельзя выделить наиболее или наименее коррумпированные страны, в том числе из-за трансграничного характера коррупции. Ни одно государство не может похвастаться нулевым уровнем коррупции, однако все международное сотрудничество вместе пытается решить эту проблему, сказал он.