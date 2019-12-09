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Представитель МИД РФ заявил, что нигде в мире нет нулевого уровня коррупции

Представитель МИД РФ заявил, что нигде в мире нет нулевого уровня коррупции

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Представитель МИД РФ заявил, что нигде в мире нет нулевого уровня коррупции

Представитель МИД РФ заявил, что нигде в мире нет нулевого уровня коррупции

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9:38   9 Декабря 2019
Россия

Представитель МИД РФ заявил, что нигде в мире нет нулевого уровня коррупции

Представитель МИД РФ заявил, что нигде в мире нет нулевого уровня коррупции

РФ вместе с другими странами ведет работу по борьбе с коррупцией как на государственном, так и имеждународном уровне. Об этом заявил посол по особым поручениями по вопросам международного антикоррупционного сотрудничества МИД России Андрей Аветисян, передает в понедельник, 9 декабря, РИА Новости. 

По его словам, проблема коррупции в мире пока не решена, об этом свидетельствует целый ряд международных правовых инструментов, посвященных сотрудничеству в ее противодействии. 

«Россия активно участвует в этом процессе – в том числе для того, чтобы обогатить свое законодательство и правоприменительную практику», — отметил он.

При этом представитель МИД отметил, что нельзя выделить наиболее или наименее коррумпированные страны, в том числе из-за трансграничного характера коррупции. Ни одно государство не может похвастаться нулевым уровнем коррупции, однако все международное сотрудничество вместе пытается решить эту проблему, сказал он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #коррупция #политика #мид рф #общество

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