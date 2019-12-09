НАТО не считает Россию врагом, заявил Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что НАТО не составляет списки врагов, и не делит мир на друзей и противников.

Слова Столтенберга приводит телеканал CNN.

«Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом... Мы не делим мир на противников и друзей», - заявил генсек военного блока.

При этом он добавил, что НАТО стремится к улучшению отношений с Россией.

Действия Москвы Столтенберг назвал «самоуверенными», отметив, что современная Россия сильно отличается от СССР времен холодной войны.

Ранее генсек НАТО высказывался на тему необходимости улучшения отношений с РФ, однако, по его словам, это не должно делаться в ущерб принципам альянса и его безопасности.