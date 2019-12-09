Один человек погиб при извержении вулкана в Новой Зеландии

Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии унесло жизнь одного человека. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщил представитель полиции Джон Тимс во время пресс-конференции, трансляцию которой вела газета New Zealand Herald.

Ранее СМИ собщали о четырех погибших в результате стихийного бедствия. Больница Гамильтона планировала принять четырех человек с ожогами.

«Я могу подтвердить, что погиб один человек», — заявил представитель полиции.

Кроме этого, он подчеркнул, что в результате инцидента могли погибнуть другие люди. Тимс отметил, что властям удалось спасти с острова более 20 человек, однако точное число погибших еще неизвестно.