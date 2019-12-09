Советник генсека ООН заявил о росте расизма

Специальный советник генсека ООН по предотвращению геноцида Адама Дьенг считает, что в мире стало больше агрессии по отношению к представителям различных религий и рас. По его словам, это происходит потому, что проблема многообразия не проработана.

В 1948 году 140 государств подписали конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Согласно документу, страны-участницы обязаны не допускать совершения геноцида.

«Мы должны помнить сегодня более, чем когда бы то ни было, что мы один мир, мы одно человечество. Мы должны уважать порядок. Но сегодня я вижу рост антисемитизма, растущую ненависть к мусульманам», — подчеркнул Дьенг.

Он призвал быть осторожным, когда в обществе появляются сторонники превосходства белых или неонацисты. По его словам, когда лидеры правого крыла в Европе говорят, что экономика страдает из-за мигрантов, не стоит им верить.