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Советник генсека ООН заявил о росте расизма

Советник генсека ООН заявил о росте расизма
9:15   9 Декабря 2019
Весь мир

Советник генсека ООН заявил о росте расизма

Советник генсека ООН заявил о росте расизма

Специальный советник генсека ООН по предотвращению геноцида Адама Дьенг считает, что в мире стало больше агрессии по отношению к представителям различных религий и рас. По его словам, это происходит потому, что проблема многообразия не проработана. 

В 1948 году 140 государств подписали конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Согласно документу, страны-участницы обязаны не допускать совершения геноцида.

«Мы должны помнить сегодня более, чем когда бы то ни было, что мы один мир, мы одно человечество. Мы должны уважать порядок. Но сегодня я вижу рост антисемитизма, растущую ненависть к мусульманам», — подчеркнул Дьенг. 

Он призвал быть осторожным, когда в обществе появляются сторонники превосходства белых или неонацисты. По его словам, когда лидеры правого крыла в Европе говорят, что экономика страдает из-за мигрантов, не стоит им верить.

«Эти люди остались бы там, откуда они пришли, если бы этот мир более справедлив», — добавил советник.

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Автор: Виктория Разумовская
#геноцид #оон #ущемление

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