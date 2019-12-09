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Представитель МИД РФ заявил, что нигде в мире нет нулевого уровня коррупции

Представитель МИД РФ заявил, что нигде в мире нет нулевого уровня коррупции

 Шесть пострадавших остаются в больнице после аварии в Томской области

Шесть пострадавших остаются в больнице после аварии в Томской области
Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

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Один человек погиб при извержении вулкана в Новой Зеландии

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Советник генсека ООН заявил о росте расизма

Советник генсека ООН заявил о росте расизма
8:40   9 Декабря 2019
Весь мир

Специальная сессия ГА ООН по борьбе с коррупцией пройдет в 2021 году

Специальная сессия ГА ООН по борьбе с коррупцией пройдет в 2021 году

ГА ООН устроит специальную сессию по борьбе с коррупцией в 2021 году. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, пишет ТАСС.

По его словам, когда председательство в БРИКС в следующем году вновь перейдет к России, ее представители намерены вынести на обсуждение вопросы борьбы с коррупцией на различных международных форумах. Также будут выработаны общие подходы при подготовке к Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН против коррупции.

Сыромолотов подчеркнул, что усиление взаимодействия с партнерами по БРИКС не означает, что Россия будет меньше внимания уделять другим форматам. Страна стремится использовать любой полезный опыт для накопления и дополнения имеющихся антикоррупционных наработок.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #коррупция #га оон

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