Специальная сессия ГА ООН по борьбе с коррупцией пройдет в 2021 году

ГА ООН устроит специальную сессию по борьбе с коррупцией в 2021 году. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, пишет ТАСС.

По его словам, когда председательство в БРИКС в следующем году вновь перейдет к России, ее представители намерены вынести на обсуждение вопросы борьбы с коррупцией на различных международных форумах. Также будут выработаны общие подходы при подготовке к Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН против коррупции.

Сыромолотов подчеркнул, что усиление взаимодействия с партнерами по БРИКС не означает, что Россия будет меньше внимания уделять другим форматам. Страна стремится использовать любой полезный опыт для накопления и дополнения имеющихся антикоррупционных наработок.