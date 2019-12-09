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Шесть пострадавших остаются в больнице после аварии в Томской области
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8:38   9 Декабря 2019
Весь мир

МИД РФ считает, что урегулирование на Украине зависит от реализации ранее принятых решений

МИД РФ считает, что урегулирование на Украине зависит от реализации ранее принятых решений

Москва отрицательно восприняла инициативу по расширению «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина, Франция) и считает, что урегулирование украинского конфликта зависит только от выполнения ранее принятых решений, сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Когда Грушко попросили прокомментировать слова замгоссекретаря США Дэвида Хейла о расширении «нормандского формата», он заявил, что для России «это не вопрос формата».

«Не надо искать альтернативу, — отметил замминистра. — Надо идти по двум трекам: по треку безопасности — завершить наконец разведение сил; и по политическому — запустить процесс путем введения в действие «формулы Штайнмайера» и принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса».

Напомним, саммит «нормандской четверки» по проблемам урегулирования кризиса на юго-востоке Украины после трехлетнего перерыва пройдет в понедельник в Париже при участии российского лидера Владимира Путина, главы Украины Владимира Зеленского, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #донбасс #украина #саммит #нормандская четверка

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