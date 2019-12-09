МИД РФ считает, что урегулирование на Украине зависит от реализации ранее принятых решений

Москва отрицательно восприняла инициативу по расширению «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина, Франция) и считает, что урегулирование украинского конфликта зависит только от выполнения ранее принятых решений, сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Когда Грушко попросили прокомментировать слова замгоссекретаря США Дэвида Хейла о расширении «нормандского формата», он заявил, что для России «это не вопрос формата».

«Не надо искать альтернативу, — отметил замминистра. — Надо идти по двум трекам: по треку безопасности — завершить наконец разведение сил; и по политическому — запустить процесс путем введения в действие «формулы Штайнмайера» и принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса».

Напомним, саммит «нормандской четверки» по проблемам урегулирования кризиса на юго-востоке Украины после трехлетнего перерыва пройдет в понедельник в Париже при участии российского лидера Владимира Путина, главы Украины Владимира Зеленского, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.