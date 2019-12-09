Титул «Мисс Вселенная» получила участница из ЮАР

Титул «Мисс Вселенная — 2019» получила представительница ЮАР Зозибини Тунзи. Об этом сказано на странице международного конкурса в Twitter.

В тройку финалисток также попали участницы из Мексики и Пуэрто-Рико. Сама же победительница борется с гендерным насилием.

Конкурс красоты проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.

Алина Санько, которая должна была представлять на конкурсе Россию, пропустила его из-за организационных проблем и сложностей с оформлением визы. Она поучаствует в конкурсе «Мисс Мира», финал которого состоится 14 декабря в Лондоне.