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Представитель МИД РФ заявил, что нигде в мире нет нулевого уровня коррупции

Представитель МИД РФ заявил, что нигде в мире нет нулевого уровня коррупции

 Шесть пострадавших остаются в больнице после аварии в Томской области

Шесть пострадавших остаются в больнице после аварии в Томской области
Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

 Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России

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Один человек погиб при извержении вулкана в Новой Зеландии

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Советник генсека ООН заявил о росте расизма

Советник генсека ООН заявил о росте расизма
8:16   9 Декабря 2019
Весь мир

Титул «Мисс Вселенная» получила участница из ЮАР

Титул «Мисс Вселенная» получила участница из ЮАР

Титул «Мисс Вселенная — 2019» получила представительница ЮАР Зозибини Тунзи. Об этом сказано на странице международного конкурса в Twitter. 

В тройку финалисток также попали участницы из Мексики и Пуэрто-Рико. Сама же победительница борется с гендерным насилием.

Конкурс красоты проходил в американском городе Атланта, штат Джорджия.

Алина Санько, которая должна была представлять на конкурсе Россию, пропустила его из-за организационных проблем и сложностей с оформлением визы. Она поучаствует в конкурсе «Мисс Мира», финал которого состоится 14 декабря в Лондоне.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #весь мир #мисс вселенная

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