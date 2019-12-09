Бандформирования курдов продолжают устраивать теракты против протурецких сил в Сирии

Бандформирования курдов подозреваются в организации теракта под Рас аль-Айном в провинции Хасака и подрыве конвоя протурецких сил в Аль-Бабе в провинции Алеппо, пишет ФАН со ссылкой на военный источник в Сирии.

Взрыв заминированного мотоцикла произошел к юго-западу от города Рас аль-Айн в зоне безопасности. По данным сирийского государственного агентства SANA, его целью были бойцы протурецких сирийских отрядов в деревне Аш-Шарка, некоторые из них в результате погибли и получили ранения.

Также двое бойцов протурецких формирований в провинции Алеппо были ранены при срабатывании взрывного устройства. По информации турецкого источника в Twitter @huseyinbozan, взрыв прогремел в районе города Аль-Баб и предположительно был организован подпольными курдскими бандформированиями.