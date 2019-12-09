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Шесть пострадавших остаются в больнице после аварии в Томской области

Шесть пострадавших остаются в больнице после аварии в Томской области

 Выписан из больницы второй пострадавший при стрельбе в колледже Благовещенска

Выписан из больницы второй пострадавший при стрельбе в колледже Благовещенска
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7:47   9 Декабря 2019
Россия

Выписан из больницы второй пострадавший при стрельбе в колледже Благовещенска

Выписан из больницы второй пострадавший при стрельбе в колледже Благовещенска

Второй из трех пострадавших при стрельбе в строительном колледже Благовещенска выписан из больницы. Об этом сообщает Минздрав Амурской области.

Сообщается, что 17-летний пациент Амурской областной детской клинической больницы с огнестрельным ранением выписан на амбулаторное лечение. Он находится в удовлетворительном состоянии.

Третий пострадавший - 20-летний пациент Благовещенской городской клинической больницы - переведен в Амурскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Его состояние удовлетворительно, динамика лечения положительная.

Первый пострадавший выписался из больницы еще в ноябре.

14 ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу. В результате погиб его ровесник, еще трое пострадали. Злоумышленник покончил с собой на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колледжа. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между ровесниками.

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Автор: Олег Королев
#благовещенск #стрельба в колледже

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