Шесть пострадавших остаются в больнице после аварии в Томской области

Шесть пострадавших по-прежнему находятся в больнице после аварии с микроавтобусом в Томской области в прошедшее воскресенье, заявил региональный департамент здравоохранения.

Как ранее сообщили в МЧС Томской области, пассажирский микроавтобус Peugeot столкнулся с легковой машиной Toyota Fielder, в результате два человека погибли, еще семеро получили травмы.

«Состояние четырех пострадавших — трех женщин 37, 64 и 70 лет и 25-летнего мужчины — врачи оценивают как тяжелое. Пациенты проходят лечение в палате интенсивной терапии. Двое пострадавших — 12-летний мальчик и 60-летняя женщина — в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в хирургическое отделение районной больницы», — уточняет департамент здравоохранения.

По его информации, шестерых пострадавших отправили в Кривошеинскую районную больнице.