Шесть школ в Уссурийске эвакуировали после сообщений о бомбе

После сообщений о минировании шесть школ города Уссурийска (Приморский край) были эвакуированы. Об этом сообщает мэрия.

В понедельник стало известно об эвакуации ряда колледжей и школ во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и в Еврейской автономной области.

Согласно данным городского управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в 7:40 (00:40 мск) на адрес электронной почты средней школы №6 поступило письмо с «информацией террористического характера». В 09:40 такие же письма поступили на электронные ящики школ №4, 11, 25, 28 и 32.

После этого в школы я выехали специальные службы, сотрудники полиции, пожарная охрана и врачи скорой помощи. Детей эвакуировали из зданий на безопасное расстояние.

В школах №4, 6, 28, 32 проверка была завершена. Каких-либо угроз безопасности и здоровью школьников найдено не было.