Взыскание долгов с пенсий россиян предложили запретить

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений предложила правительству РФ ограничить удержание долгов с пенсий. Об этом сообщает «Российская газета».

Инициатива будет направления в комиссию по законопроектной деятельности. Минтруд и Минэкономразвития подтвердили изданию данные сведения.

Сейчас пенсия считается доходом, с которого могут удерживаться задолженности, в том числе банковские и коммунальные, а также штрафы. Авторы инициативы предлагают оставить возможность взыскания задолженности по ЖКХ, а также обязательств по возмещению ущерба после совершения преступления, а также штрафов.

При этом удержание долгов со страховых пенсий по старости, обеспечения военных пенсионеров и пособий по временной нетрудоспособности предлагается полностью запретить.

Авторы инициативы уверены, что взыскание пенсий и долгов ограничивает право россиян на пенсионное обеспечение, что является нарушением Конституции.