Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийской Ракке

Российские военные впервые провели гуманитарную акцию в сирийской Ракке. Об этом сообщил офицер российского Центра по примирению враждующих сторон Владимир Варнавский.

Боевики ИГ* захватили древний город Ракка, являющийся центром одноименной провинции, весной 2013 года. После этого из города бежали не менее 250 тысяч человек. В 2014 году «Исламское государство»* провозгласило в Ракке столицу. На центральной площади проводились казни, а в городской черте до сих пор есть захоронения жертв боевиков.

Представитель ЦПВС рассказал, что инфраструктура города была полностью уничтожена во время проводившийся возглавляемой США международной коалицией операции по ее освобождению. Жертвами не избирательных авиационных и артиллерийских ударов стали тысячи мирных жителей.

Также Варнавский отметил, что в городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов и разминированию местности, наблюдается нехватка продовольствия, воды и медикаментов.

Во время масштабной акции в Ракке российские военные раздали населению две тысячи продовольственных наборов. Российские военные врачи готовы оказать высококвалифицированную медицинскую помощь всем нуждающимся.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.