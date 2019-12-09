Жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов РФ, пишут СМИ

Цены на «вторичку» в текущем году выросли в 102 из 120 российских городов с населением более 100 тысяч человек. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании ЦИАН.

Отмечается, что наиболее заметный скачок по стране произошел во Владивостоке, где стоимость вторичного жилья за год в среднем возросла на 16 процентов, до 125,1 тысячи рублей за квадратный метр. Похожие колебания стоимости наблюдаются в Благовещенске.

В свою очередь в крупных городах ЦФО жилье на вторичном рынке в этом году подорожало в среднем на пять процентов, до 48,4 тыс. рублей за квадратный метр. Лидером по росту цен стал Воронеж, где за год квадратный метр «вторички» вырос сразу на 17 процентов, до 50,3 тысяч рублей.

Лидерами по росту цен в Сибири стали Новокузнецк и Братск, здесь жилье подорожало на 14 процентов за год, до 42,6 тысячи рублей за квадратный метр.,

Среди городов Северного Кавказа рейтинг возглавил Владикавказ: в нем вторичная недвижимость подорожала на 15 процентов, до 44 тысяч рублей за квадратный метр.