Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Взыскание долгов с пенсий россиян предложили запретить

Взыскание долгов с пенсий россиян предложили запретить

 Жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов РФ, пишут СМИ

Жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов РФ, пишут СМИ
Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

 Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России

Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России
Американский разведывательный самолет провел полет над Корейским полуостровом

Американский разведывательный самолет провел полет над Корейским полуостровом

 Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийской Ракке

Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийской Ракке
Взыскание долгов с пенсий россиян предложили запретить

Взыскание долгов с пенсий россиян предложили запретить

 Жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов РФ, пишут СМИ

Жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов РФ, пишут СМИ
Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

 Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России

Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России
Американский разведывательный самолет провел полет над Корейским полуостровом

Американский разведывательный самолет провел полет над Корейским полуостровом

 Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийской Ракке

Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийской Ракке
5:32   9 Декабря 2019
Россия

Жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов РФ, пишут СМИ

Жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов РФ, пишут СМИ

Цены на «вторичку» в текущем году выросли в 102 из 120 российских городов с населением более 100 тысяч человек. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании ЦИАН.

Отмечается, что наиболее заметный скачок по стране произошел во Владивостоке, где стоимость вторичного жилья за год в среднем возросла на 16 процентов, до 125,1 тысячи рублей за квадратный метр. Похожие колебания стоимости наблюдаются в Благовещенске.

В свою очередь в крупных городах ЦФО жилье на вторичном рынке в этом году подорожало в среднем на пять процентов, до 48,4 тыс. рублей за квадратный метр. Лидером по росту цен стал Воронеж, где за год квадратный метр «вторички» вырос сразу на 17 процентов, до 50,3 тысяч рублей.

Лидерами по росту цен в Сибири стали Новокузнецк и Братск, здесь жилье подорожало на 14 процентов за год, до 42,6 тысячи рублей за квадратный метр.,

Среди городов Северного Кавказа рейтинг возглавил Владикавказ: в нем вторичная недвижимость подорожала на 15 процентов, до 44 тысяч рублей за квадратный метр.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#ипотека #рынок жилья

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...