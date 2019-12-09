Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

Участники акции возле офиса президента Украины Владимира Зеленского разбили палаточный городок. Об этом сообщают украинские СМИ.

На палатках акции «Дозор на Банкововой» нанесены логотипы с надписями «Неизвестный патриот» и «Демократический топор». Из них раздают печенье и наливают чай. Также участники акции установили сцену, на которой выступают музыканты.

Сами организаторы заявили, что митинг может стать бессрочным. По их словам, это произойдет в случае, если Зеленский во время переговоров в Париже «примет условия» президента РФ Владимира Путина.

Митингующие требуют, чтобы Зеленский не допустил заключения договоренностей, которые якобы противоречат национальным интересам Украины.

В пресс-службе киевской полиции пообещали следить за порядком до завершения акции, а также призвали ее участников соблюдать законы.