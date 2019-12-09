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 Жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов РФ, пишут СМИ

Жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов РФ, пишут СМИ
Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

 Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России

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5:16   9 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

Участники акции возле офиса президента Украины Владимира Зеленского разбили палаточный городок. Об этом сообщают украинские СМИ.

На палатках акции «Дозор на Банкововой» нанесены логотипы с надписями «Неизвестный патриот» и «Демократический топор». Из них раздают печенье и наливают чай. Также участники акции установили сцену, на которой выступают музыканты.

Сами организаторы заявили, что митинг может стать бессрочным. По их словам, это произойдет в случае, если Зеленский во время переговоров в Париже «примет условия» президента РФ Владимира Путина.

Митингующие требуют, чтобы Зеленский не допустил заключения договоренностей, которые якобы противоречат национальным интересам Украины.

В пресс-службе киевской полиции пообещали следить за порядком до завершения акции, а также призвали ее участников соблюдать законы.

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Автор: Олег Королев
#майдан #нормандский формат #зеленский

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