Шесть школ во Владивостоке эвакуировали после сообщений о минированиях

Шесть школ Владивостока эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщил РИА «Новости» представитель мэрии города.

Отмечается, что оперативные службы города проверяют учебные заведения после поступления сообщений о минировании.

Так, ранним утром поступили заявления о бомбах в школах №23, №45, №59, № 63, №74 и №82.

На местах работают спецслужбы и кинологи. Школьники, учителя и персонал эвакуированы из зданий.

Проверка уже завершена в двух школах. Взрывных устройств не было найдено.

Ранее в администрации Комсомольска-на-Амуре заявили, что сообщения о минировании поступили в десять школ города. Сообщения поступали также в школы Хабаровского края. Позже стало известно об эвакуации в школах и колледжах в Еврейской автономной области.

Полиция в трех регионах проводит по факту произошедшего проверку.