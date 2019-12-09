Шесть школ во Владивостоке эвакуировали после сообщений о минированиях
Шесть школ Владивостока эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщил РИА «Новости» представитель мэрии города.
Отмечается, что оперативные службы города проверяют учебные заведения после поступления сообщений о минировании.
Так, ранним утром поступили заявления о бомбах в школах №23, №45, №59, № 63, №74 и №82.
На местах работают спецслужбы и кинологи. Школьники, учителя и персонал эвакуированы из зданий.
Проверка уже завершена в двух школах. Взрывных устройств не было найдено.
Ранее в администрации Комсомольска-на-Амуре заявили, что сообщения о минировании поступили в десять школ города. Сообщения поступали также в школы Хабаровского края. Позже стало известно об эвакуации в школах и колледжах в Еврейской автономной области.
Полиция в трех регионах проводит по факту произошедшего проверку.