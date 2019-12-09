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4:51   9 Декабря 2019
Россия

Робот для утилизации радиоактивного мусора пройдет испытания в России в начале 2020 года

Робот для утилизации радиоактивного мусора пройдет испытания в России в начале 2020 года

Новый человекоподобный робот, предназначенный для утилизации мусора в радиоактивных каньонах, пройдет тестовые испытания в начале будущего года в России, рассказал ТАСС разработчик проекта — исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Он уточнил, что на данный момент робот находится на стадии изготовления.

Робот будет подвешиваться на специальную стрелу и управляться с помощью задающего костюма, в котором будет оператор. Данная система уже была опробована на роботе «Федор».

Робот будут взаимодействовать с мусором с низким уровнем радиоактивного излучения, что не повлияет на его электронику.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #робот

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