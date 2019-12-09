Саудовский принц позвонил Трампу после трагедии на военной базе США

Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман позвонил американскому президенту Дональду Трампу, выразив соболезнования в связи со стрельбой на военной базе во Флориде. Об этом сообщает саудовское агентство новостей SPA.

В минувшую пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четверо человек, включая самого стрелка. Также сообщается, что восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военный Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который обучался на военной базе. Выясняется, связано ли нападение с терроризмом.

Позже СМИ сообщили, что незадолго до атаки, аль-Шамрани устроил среди военнослужащих Саудовской Аравии вечеринку, на которой показывал видео стрельбы с массовым числом жертв. Также, предположительно, один из его товарищей снимал стрельбу на видео, а еще двое саудовских военных смотрели за ней из машины.

Во время телефонного разговора наследный принц выразил соболезнования американскому президенту, а также соболезнование и поддержку семьям жертв инцидента и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Мухаммед бен Сальман выразил Трампу готовность предоставить США любую информацию, которая поможет в расследовании.