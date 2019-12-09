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 Саудовский принц позвонил Трампу после трагедии на военной базе США

Саудовский принц позвонил Трампу после трагедии на военной базе США
4:03   9 Декабря 2019
Весь мир

Саудовский принц позвонил Трампу после трагедии на военной базе США

Саудовский принц позвонил Трампу после трагедии на военной базе США

Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман позвонил американскому президенту Дональду Трампу, выразив соболезнования в связи со стрельбой на военной базе во Флориде. Об этом сообщает саудовское агентство новостей SPA.

В минувшую пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четверо человек, включая самого стрелка. Также сообщается, что восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военный Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который обучался на военной базе. Выясняется, связано ли нападение с терроризмом.

Позже СМИ сообщили, что незадолго до атаки, аль-Шамрани устроил среди военнослужащих Саудовской Аравии вечеринку, на которой показывал видео стрельбы с массовым числом жертв. Также, предположительно, один из его товарищей снимал стрельбу на видео, а еще двое саудовских военных смотрели за ней из машины.

Во время телефонного разговора наследный принц выразил соболезнования американскому президенту, а также соболезнование и поддержку семьям жертв инцидента и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Мухаммед бен Сальман выразил Трампу готовность предоставить США любую информацию, которая поможет в расследовании.

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Автор: Олег Королев
#трамп #военная база сша #стрельба в сша #мухаммед бен салман

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