Последний в 2019 году российский ракетный пуск отложен

Последний запуск ракеты-носителя «Рокот» с тремя спутниками связи с космодрома Плесецк отложен на день. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в космической отрасли.

За текущий год Россия осуществила 21 космический пуск с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру. До конца нынешнего года ожидается еще четыре старта - 10 декабря со спутником «Глонасс» с Плесецка, 17 декабря - с американским аппаратом CSG-1 и другими спутниками с Куру, 24 декабря - с аппаратом «Электро-Л» с Байконура.

Отмечается, что запуск спутников «Гонец-М» на «Рокоте» перенесен с 26 на 27 декабря. Ожидаемое время старта - 2.12 мск. При этом причина переноса не уточняется.

Роскосмос пока не прокомментировал данную информацию.

Данный пуск будет последним дла ракеты «Рокот», в которой используется украинская система управления.