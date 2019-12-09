Школы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре эвакуированы после сообщений о бомбе

Сообщения о взрывных устройствах поступили в несколько учебных заведений Хабаровска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

Ранее в понедельник анонимные звонки с сообщениями о минировании поступили в восемь школ Комсомольска-на-Амуре. Школьников эвакуировали.

Собеседник сообщил ТАСС, что некоторые из сообщений поступили рассылкой по электронной почте. На данный момент экстренные службы проводят соответствующие мероприятия. Уже эвакуировано несколько учреждений.

В свою очередь в администрации Комсомольска-на-Амуре (находится в Хабаровском крае) сообщили агентству, что из-за сообщений о бомбе эвакуировано уже девять школ. Звонки поступили в самом начале учебного дня. На данный момент выведено из зданий 7032 школьника. По последним данным, никто не пострадал.

На данный момент не известно, являются ли сообщения о бомбах ложными.