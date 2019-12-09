Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России

Сенатор Алексей Пушков объяснил в Twitter, что Борис Ельцин в свое время не вернул Крым в состав России, так как «ему было наплевать».

В воскресенье прошло 28 лет с момента подписания лидерами России, Украины и Белоруссии Борисом Ельциным, Леонидом Кравчуком и Станиславом Шушкевичем Беловежских соглашений, ознаменовавших прекращение существования СССР.

Пушков подчеркнул, что тогда первый украинский президент был согласен отдать Крым в обмен на независимость.