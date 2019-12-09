Командующий Северным флотом рассказал о задачах моряков на следующий год

Главной задачей моряков Северного флота РФ в ближайшие годы является продолжение освоения арктического региона. Об этом сообщил командующий СФ Александр Моисеев.

Вице-адмирал отметил, что в следующем году североморцев ожидают новые походы как в Северный Ледовитый океан, так и в Атлантический океан и Средиземное море. По его словам, перед Северным флотом предстоит продолжение освоения новых образцов техники и вооружения.

Также североморцы будут готовиться в учениях и маневрах различного уровня, в том числе к международным армейским играм «Армия-2020». Отдельной задачей стоит плановая подготовка сил и личного состава к празднованию 75-летия Великой Победы и торжественным мероприятиям, приуроченным ко Дню ВМФ.

Также важным направлением деятельности флота является экологическая безопасность и очистка арктических территорий от мусора, оставшегося там еще со времен СССР.

Командующий отметил, что Северный флот на регулярной основе будет присутствовать в различных районах Северного Ледовитого океана, а также нести боевое дежурство и обеспечивать безопасность судоходства на трассе Северного морского пути.