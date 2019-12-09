Правила мировой торговли перестанут действовать в считанные дни, пишут немецкие СМИ

Апелляционный орган ВТО в ближайшие дни из-за действий США будет вынужден остановить свою деятельность, из-за чего правила мировой торговли перестанут действовать. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В апелляционном органе ВТО всего семь мест, однако для его функционирования нужно по меньшей мере три члена. Сейчас в этом органе есть только три заседателя. Однако, у двух из них истекает второй и последний срок полномочий. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем в октябре заявляла, что существует возможность прекращения работы апелляционного органа ВТО в середине декабря.

Автор материала Spiegel заявил, что в эту среду по вине президента США ВТО станет недееспособной . По его словам, президент США Дональд Трамп делает все, чтобы остановить работу организации.

Журналист газеты отмечает, тчо такой прогноз вызван тем, что на протяжении двух лет США блокируют процесс выбора новых членов Апелляционного органа ВТО. Таким образом, апелляционному органу придет конец, а следовательно - главной контрольной инстанции мировой торговли.

В материале подчеркивается, что после прекращения работы органа, рухнет вся система ВТО, что повлечет за собой прекращение действий мировой торговли.