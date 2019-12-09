Общественная палата РФ назвала главный итог мусорной реформы в 2019 году

Общественная палата РФ назвала открытую деятельность региональных операторов по вывозу мусора главным итогом реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, согласно проекту доклада ОП РФ «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год».

«ОП РФ был опубликован аудит отрасли обращения с отходами. Главный итог в 2019 году — изменение системы управления отраслью, вывод ее из тени. Региональные операторы начинают работать открыто в соответствии с территориальной схемой и могут показать, куда и какой мусор уезжает», — уверены авторы доклада.

Они отмечают, что ОП активное участвовала в создании паспорта нацпроекта «Экология». Сообщается, что уже выполнено одно из ключевых предложений — открытие публично-правовой компании по обращению с отходами. В начале года появился Российский экологический оператор, призванный следить за стабильной системной работой отрасли обращения с отходами в ходе реформы и после ее завершения.

Наиболее перспективным направлением работы в сфере общественного экологического контроля авторы считают работу экологических дружинников.

Также ОП намерена создать авторитетную общественную организацию, состоящую из экспертов, ученых, активистов и волонтеров в сфере экологии.