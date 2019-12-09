Один человек погиб при ракетном обстреле в сирийской Хаме

Террористы обстреляли деревню в сирийской провинции Хама, погиб один человек. Об этом сообщает государственное агентство SANA.

По данным агентства, местный житель погиб и ребенок получил ранения в результате падения ракетных снарядов в деревне аль-Азизия и городе Скальбия на севере провинции Хама.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается почти девять лет. В конце 2017 года было объявлено о победе над боевиками ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. В отдельных районах продолжаются зачистки боевиков. На данный момент на первом месте находится восстановление и политическое урегулирование, а также возвращение беженцев.)

Ранее ФАН опубликовал первую часть расследования, в котором говорится о связях олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Журналистам ФАН удалось разыскать бывшего террориста, который рассказал, как США их финансируют и снабжают оружием, а также обучают современным методам ведения войны с помощью инструкторов. В обмен США получают сирийскую нефть.