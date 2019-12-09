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Более 17 тысяч обращений граждан поступило в ОП РФ в 2019 году

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1:50   9 Декабря 2019
Россия

Более 17 тысяч обращений граждан поступило в ОП РФ в 2019 году

Более 17 тысяч обращений граждан поступило в ОП РФ в 2019 году

Общественная палата РФ получила более 17 тысяч обращений граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества в России за 2019 год.

В документе говорится, что каждый год в палату поступают тысячи обращений, все они рассматриваются в профильных комиссиях. В текущем году в ОП поступило более 17 тысяч обращений граждан.

По словам авторов доклада, эффективная работа с обращениями является основой социального запроса к ОП РФ. Так, благодаря им можно понять «народную повестку» - то есть узнать, что волнует граждан.

Подчеркивается, что ОП планирует планирует повысить эффективность работы с обращениями и позиционирования ее результатов. В частности, необходимо будет выстроить единую систему коммуникации с региональными ОП, иметь карту проблем страны по итогам анализа обращений, а также оперативно и сообща реагировать на конфликты.

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Автор: Олег Королев
#общественная палата рф

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