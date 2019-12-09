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Представитель МИД РФ заявил, что нигде в мире нет нулевого уровня коррупции

Представитель МИД РФ заявил, что нигде в мире нет нулевого уровня коррупции

 Шесть пострадавших остаются в больнице после аварии в Томской области

Шесть пострадавших остаются в больнице после аварии в Томской области
Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

 Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России

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Один человек погиб при извержении вулкана в Новой Зеландии

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Советник генсека ООН заявил о росте расизма

Советник генсека ООН заявил о росте расизма
8:28   9 Декабря 2019
Весь мир

Тобрукское правительство Ливии предложило России провести совместный экономический форум

Тобрукское правительство Ливии предложило России провести совместный экономический форум

Тобрукское правительство Ливии предложило России возобновить полноценное функционирование российского генконсульства в Бенгази, рассказал министр иностранных дел и международного сотрудничества временного правительства Ливии Абдель Хади аль-Хувейдж.

Также, по словам аль-Хувейджа, в Тобруке продвигают идею организации российско-ливийского экономического форума.

Глава МИД временного правительства подчеркнул, что будущее двухстороннего сотрудничества России и Ливии уже становилось темой разговора со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы внешнеполитического ведомства РФ Михаилом Богдановым. Среди прочего обсуждались совместные проекты в области сельского хозяйства и сотрудничество в иных сферах.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #ливия #сотрудничество

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