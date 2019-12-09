Тобрукское правительство Ливии предложило России провести совместный экономический форум

Тобрукское правительство Ливии предложило России возобновить полноценное функционирование российского генконсульства в Бенгази, рассказал министр иностранных дел и международного сотрудничества временного правительства Ливии Абдель Хади аль-Хувейдж.

Также, по словам аль-Хувейджа, в Тобруке продвигают идею организации российско-ливийского экономического форума.

Глава МИД временного правительства подчеркнул, что будущее двухстороннего сотрудничества России и Ливии уже становилось темой разговора со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы внешнеполитического ведомства РФ Михаилом Богдановым. Среди прочего обсуждались совместные проекты в области сельского хозяйства и сотрудничество в иных сферах.