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Проезд на Московских центральных диаметрах станет платным с понедельника

Проезд на Московских центральных диаметрах станет платным с понедельника
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1:26   9 Декабря 2019
Россия

Проезд на Московских центральных диаметрах станет платным с понедельника

Проезд на Московских центральных диаметрах станет платным с понедельника

Плата за проезд на Московских центральных диаметрах (МЦД) начнет взиматься с 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

В ЦППК сообщили, что с 9 декабря завершился период бесплатного проезда, период налаживания работы завершен. Подчеркивается, запущено финальное полномасштабное тестирование оплаты проезда, в ходе которого была проведена проверка каждого устройства.

Пассажиры смогут оплачивать поездки на МЦД с помощью карты «Тройка», а также пользоваться всеми льготами по социальным картам. Им станет доступна бесплатная пересадка на МЦК и метро в течение 90 минут - для этого им нужно будет валидировать карты на вход и выход.

В выходные на всех станциях на турникетах были последовательно закрыты створки. Таким образом, началась подготовка к запуску обновленной билетной системы. Для прохода пассажирам необходимо будет просто приложить любую карту «Тройка», однако каких-либо списаний производиться не будет.

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Автор: Олег Королев
#мцк

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