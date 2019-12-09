Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Более 17 тысяч обращений граждан поступило в ОП РФ в 2019 году

Более 17 тысяч обращений граждан поступило в ОП РФ в 2019 году

Проезд на Московских центральных диаметрах станет платным с понедельника

Проезд на Московских центральных диаметрах станет платным с понедельника
Президент Южной Осетии поблагодарил Матвиенко за помощь

Президент Южной Осетии поблагодарил Матвиенко за помощь

 МВД Украины заявило о восьми тысячах участников акции на майдане в Киеве

МВД Украины заявило о восьми тысячах участников акции на майдане в Киеве
​​Журналист Newsweek уволился после отказа публиковать статью о фейковой химатаке в сирийской Думе

​​Журналист Newsweek уволился после отказа публиковать статью о фейковой химатаке в сирийской Думе

 Боевики продолжают провокации в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики продолжают провокации в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Более 17 тысяч обращений граждан поступило в ОП РФ в 2019 году

Более 17 тысяч обращений граждан поступило в ОП РФ в 2019 году

Проезд на Московских центральных диаметрах станет платным с понедельника

Проезд на Московских центральных диаметрах станет платным с понедельника
Президент Южной Осетии поблагодарил Матвиенко за помощь

Президент Южной Осетии поблагодарил Матвиенко за помощь

 МВД Украины заявило о восьми тысячах участников акции на майдане в Киеве

МВД Украины заявило о восьми тысячах участников акции на майдане в Киеве
​​Журналист Newsweek уволился после отказа публиковать статью о фейковой химатаке в сирийской Думе

​​Журналист Newsweek уволился после отказа публиковать статью о фейковой химатаке в сирийской Думе

 Боевики продолжают провокации в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики продолжают провокации в идлибской зоне деэскалации в Сирии
1:23   9 Декабря 2019
Россия

Общественная палата предлагает упростить получение виз для волонтеров-спасателей

Общественная палата предлагает упростить получение виз для волонтеров-спасателей

Общественная палата РФ призывает облегчить процесс получения виз для волонтеров-спасателей и продлить срок действия российской визы для иностранных добровольцев, согласно проекту доклада ОП РФ «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год», пишет РИА Новости.

ОП отметила усилия России по развитию международного волонтерства, добавив, что волонтеры-спасатели из РФ участвуют в поддержке спасательных и гуманитарных операций за границей и сталкиваются с существенной преградой в виде невозможности получения быстрой визы.

«Волонтерам необходимо в кратчайшие сроки прибыть к месту чрезвычайного происшествия. Общественная палата считает необходимым наладить механизмы получения виз для волонтеров-спасателей и урегулировать законодательную базу в этом вопросе», — гласит доклад ОП.

Члены ОП РФ призывают оказывать правовую поддержку российским волонтерским организациям, чтобы они не боялись попасть под статус НКО ‒ иностранного агента.

Также в докладе ОП предлагает увеличить срок действия российской визы для иностранных волонтеров, работающих в России, с трех месяцев до одного года и предложить им льготы при получении гражданства РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #общественная палата #волонтеры

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...