Общественная палата предлагает упростить получение виз для волонтеров-спасателей

Общественная палата РФ призывает облегчить процесс получения виз для волонтеров-спасателей и продлить срок действия российской визы для иностранных добровольцев, согласно проекту доклада ОП РФ «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год», пишет РИА Новости.

ОП отметила усилия России по развитию международного волонтерства, добавив, что волонтеры-спасатели из РФ участвуют в поддержке спасательных и гуманитарных операций за границей и сталкиваются с существенной преградой в виде невозможности получения быстрой визы.

«Волонтерам необходимо в кратчайшие сроки прибыть к месту чрезвычайного происшествия. Общественная палата считает необходимым наладить механизмы получения виз для волонтеров-спасателей и урегулировать законодательную базу в этом вопросе», — гласит доклад ОП.

Члены ОП РФ призывают оказывать правовую поддержку российским волонтерским организациям, чтобы они не боялись попасть под статус НКО ‒ иностранного агента.

Также в докладе ОП предлагает увеличить срок действия российской визы для иностранных волонтеров, работающих в России, с трех месяцев до одного года и предложить им льготы при получении гражданства РФ.