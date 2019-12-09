Президент Южной Осетии поблагодарил Матвиенко за помощь

Президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов на встрече с членами Совфеда РФ поблагодарил председателя СФ Валентину Матвиенко за многолетнюю помощь республике. Об этом сообщает пресс-служба Бибилова.

На встрече сенаторов с Бибиловым обсуждались темы, связанные с развитием экономической и социальной сферы в Северной и Южной Осетии.

Бибилов на встрече передал слова благодарности Матвиенко, которая, по его словам, на протяжении долгих лет занимается вопросами республики и полностью владеет ситуацией по ней.

Участники встречи обсудили вопросы развития экономической и социальной сферы в Южной и Северной Осетии. Бибилов также обратился к сенаторам с просьбой подключиться к решению проблемы ввоза транспортных средств из России.

Российские сенаторы, в свою очередь, пообещали обсудить данную тему в Совете Федерации.

Между Россией и Южной Осетией действует договор о союзничестве и интеграции.