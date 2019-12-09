Общественная палата напомнила о важности патриотического воспитания граждан

Патриотическое воспитание и добровольческие инициативы по-прежнему являются ключевыми направлениями диалога общества и государства, гласит проект доклада Общественной палаты РФ «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год», пишет РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Комиссия Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, как сообщается в докладе, провела несколько исследований, продемонстрировавших, что главными ценностями россияне считают «патриотизм, как любовь к Родине», «чувство долга перед собой, семьей и Отечеством», «человеколюбие и справедливость».

Документ подчеркивает, что это совпадает с основой системы традиционных ценностей, заложенных в Стратегии национальной безопасности РФ, и фактически подтверждает эффективность государственной политики в данной области.