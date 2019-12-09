Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Более 17 тысяч обращений граждан поступило в ОП РФ в 2019 году

Более 17 тысяч обращений граждан поступило в ОП РФ в 2019 году

Проезд на Московских центральных диаметрах станет платным с понедельника

Проезд на Московских центральных диаметрах станет платным с понедельника
Президент Южной Осетии поблагодарил Матвиенко за помощь

Президент Южной Осетии поблагодарил Матвиенко за помощь

 МВД Украины заявило о восьми тысячах участников акции на майдане в Киеве

МВД Украины заявило о восьми тысячах участников акции на майдане в Киеве
​​Журналист Newsweek уволился после отказа публиковать статью о фейковой химатаке в сирийской Думе

​​Журналист Newsweek уволился после отказа публиковать статью о фейковой химатаке в сирийской Думе

 Боевики продолжают провокации в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики продолжают провокации в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Более 17 тысяч обращений граждан поступило в ОП РФ в 2019 году

Более 17 тысяч обращений граждан поступило в ОП РФ в 2019 году

Проезд на Московских центральных диаметрах станет платным с понедельника

Проезд на Московских центральных диаметрах станет платным с понедельника
Президент Южной Осетии поблагодарил Матвиенко за помощь

Президент Южной Осетии поблагодарил Матвиенко за помощь

 МВД Украины заявило о восьми тысячах участников акции на майдане в Киеве

МВД Украины заявило о восьми тысячах участников акции на майдане в Киеве
​​Журналист Newsweek уволился после отказа публиковать статью о фейковой химатаке в сирийской Думе

​​Журналист Newsweek уволился после отказа публиковать статью о фейковой химатаке в сирийской Думе

 Боевики продолжают провокации в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики продолжают провокации в идлибской зоне деэскалации в Сирии
0:58   9 Декабря 2019
Россия

Общественная палата напомнила о важности патриотического воспитания граждан

Общественная палата напомнила о важности патриотического воспитания граждан

Патриотическое воспитание и добровольческие инициативы по-прежнему являются ключевыми направлениями диалога общества и государства, гласит проект доклада Общественной палаты РФ «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год», пишет РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Комиссия Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, как сообщается в докладе, провела несколько исследований, продемонстрировавших, что главными ценностями россияне считают «патриотизм, как любовь к Родине», «чувство долга перед собой, семьей и Отечеством», «человеколюбие и справедливость».

Документ подчеркивает, что это совпадает с основой системы традиционных ценностей, заложенных в Стратегии национальной безопасности РФ, и фактически подтверждает эффективность государственной политики в данной области.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #общественная палата

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...