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0:42   9 Декабря 2019
Россия

Противовоздушный купол защитит российскую Арктику

Противовоздушный купол защитит российскую Арктику

Арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят ЗРК С-400, что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол. Об этом сообщил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Вице-адмирал рассказал, что сейчас происходит оснащение и переоснащение зенитных ракетных и радиотехнических войск новой техникой. Так, за текущий год на вооружение зенитного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили в боевое дежурство С-400.

Также планируется, что в ближайшие годы все арктические дивизионы будут оснащены подобными комплексами. Таким образом, фактически над российской частью Арктики будет создан противовоздушный купол.

Моисеев отметил, что из этого следует, что в Заполярье будет прикрыто от любых средств воздушного нападения противника, таких как крылатые ракеты, баллистические ракеты и авиация. Доля новой техники и вооружения составляет около 60 процентов.

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Автор: Олег Королев
#арктика #с-400

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