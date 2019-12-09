Медведев проведет заседание президиума Совета при президенте по нацпроектам 9 декабря

Российский премьер Дмитрий Медведев в понедельник соберет очередное заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, рассказали в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что в ходе заседания будут подниматься актуальные темы реализации национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда», в том числе средний уровень ставки по ипотечному кредиту и вопросы обеспечения ввода жилья в регионах.

Отдельно рассмотрят реализацию мероприятий по переселению граждан из ветхого жилья, благоустройству зон массового отдыха и общественных пространств.