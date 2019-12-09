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Более 17 тысяч обращений граждан поступило в ОП РФ в 2019 году

Более 17 тысяч обращений граждан поступило в ОП РФ в 2019 году

Проезд на Московских центральных диаметрах станет платным с понедельника

Проезд на Московских центральных диаметрах станет платным с понедельника
Президент Южной Осетии поблагодарил Матвиенко за помощь

Президент Южной Осетии поблагодарил Матвиенко за помощь

 МВД Украины заявило о восьми тысячах участников акции на майдане в Киеве

МВД Украины заявило о восьми тысячах участников акции на майдане в Киеве
​​Журналист Newsweek уволился после отказа публиковать статью о фейковой химатаке в сирийской Думе

​​Журналист Newsweek уволился после отказа публиковать статью о фейковой химатаке в сирийской Думе

 Боевики продолжают провокации в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики продолжают провокации в идлибской зоне деэскалации в Сирии
0:33   9 Декабря 2019
Россия

Медведев проведет заседание президиума Совета при президенте по нацпроектам 9 декабря

Медведев проведет заседание президиума Совета при президенте по нацпроектам 9 декабря

Российский премьер Дмитрий Медведев в понедельник соберет очередное заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, рассказали в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что в ходе заседания будут подниматься актуальные темы реализации национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда», в том числе средний уровень ставки по ипотечному кредиту и вопросы обеспечения ввода жилья в регионах.

Отдельно рассмотрят реализацию мероприятий по переселению граждан из ветхого жилья, благоустройству зон массового отдыха и общественных пространств.

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Автор: Мария Милкевич
#медведев #нацпроекты

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