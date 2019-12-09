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МВД Украины заявило о восьми тысячах участников акции на майдане в Киеве

МВД Украины заявило о восьми тысячах участников акции на майдане в Киеве

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0:24   9 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

МВД Украины заявило о восьми тысячах участников акции на майдане в Киеве

МВД Украины заявило о восьми тысячах участников акции на майдане в Киеве

Участниками акции оппозиции в Киеве перед саммитом в «нормандском формате» стали восемь тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Протестующие заявляют, что для украинского президента Владимира Зеленского есть «красные линии», такие как унитарность страны, а также европейский и евроатлантический курс. Также возле офиса главы государства началась акция «Дозор на Банковской».

На одного человека составлен протокол за мелкое хулиганство. В акции возле офиса Зеленского участвуют около двух тысяч человек.

Ранее экс-президент Украины, глава партии «Солидарность» Петр Порошенко заявил, что акция на майдане является не протестом, а «вечем в защиту».

9 декабря во Франции пройдет саммит в «нормандском формате». Ранее три крупнейшие партии на Украине («Батькивщина», «Голос» и «Европейская солидарность») приняли совместное заявление о недопустимости компромисса об унитарности страны, а также изменения курса и проведения в Донбассе выборов до «деоккупации», призвав украинцев на акцию против «капитуляции».

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Автор: Олег Королев
#украина #майдан #нормандский формат

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