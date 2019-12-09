Американский разведывательный самолет провел полет над Корейским полуостровом

Американский самолет разведки Boeing RC-135W пролетел над Корейским полуостровом, предположительно, для сбора информации о действиях вооруженных сил Северной Кореи, передает в понедельник агентство Yonhap.

Агентство считает, что это могло произойти в связи с информацией о проведении Пхеньяном испытание твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет на полигоне Сохэ.

Военная авиация США в последние недели существенно усилила свою деятельность над Корейским полуостровом. За этот период в небе замечали и другие разведывательные самолеты, в частности, U-2S, EP-3C и RC-135V.