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 Жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов РФ, пишут СМИ

Жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов РФ, пишут СМИ
Участники протестов разбили палатки у офиса Зеленского

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 Пушков рассказал, почему Ельцин не вернул Крым в состав России

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Американский разведывательный самолет провел полет над Корейским полуостровом

Американский разведывательный самолет провел полет над Корейским полуостровом

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6:12   9 Декабря 2019
Весь мир

Американский разведывательный самолет провел полет над Корейским полуостровом

Американский разведывательный самолет провел полет над Корейским полуостровом

Американский самолет разведки Boeing RC-135W пролетел над Корейским полуостровом, предположительно, для сбора информации о действиях вооруженных сил Северной Кореи, передает в понедельник агентство Yonhap.

Агентство считает, что это могло произойти в связи с информацией о проведении Пхеньяном испытание твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет на полигоне Сохэ.

Военная авиация США в последние недели существенно усилила свою деятельность над Корейским полуостровом. За этот период в небе замечали и другие разведывательные самолеты, в частности, U-2S, EP-3C и RC-135V.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #кндр

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