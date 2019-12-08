Боевики продолжают провокации в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Незаконные бандформирования продолжают нарушать режим тишины в идлибской зоне деэскалации конфликта, рассказал на брифинге руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что за минувшие сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны боевиков. Атакам подвергся ряд населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

Глава ЦПВС призвал командиров бандформирований прекратить вооруженные провокации и перейти к мирному урегулированию конфликта на подконтрольных им территориях.