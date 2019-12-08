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 Боевики продолжают провокации в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики продолжают провокации в идлибской зоне деэскалации в Сирии
23:24   8 Декабря 2019
Весь мир

Боевики продолжают провокации в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики продолжают провокации в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Незаконные бандформирования продолжают нарушать режим тишины в идлибской зоне деэскалации конфликта, рассказал на брифинге руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что за минувшие сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны боевиков. Атакам подвергся ряд населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

Глава ЦПВС призвал командиров бандформирований прекратить вооруженные провокации и перейти к мирному урегулированию конфликта на подконтрольных им территориях.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #идлиб #цпвс

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