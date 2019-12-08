Россия провела военное патрулирование в провинциях Ракка и Алеппо

Россия продолжает прилагать усилия по реализации положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября, продолжая патрулирование силами военной полиции, рассказал на брифинге глава ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что российский военный патруль прошел по маршрутам Айн-Иса – Хармет — Джинас в провинции Ракка, Аджами – Бозгекли и Аджами – Авшария в провинции Алеппо. Авиация ВКС РФ провела патрулирование с воздуха по маршруту Квайрес – Хак-эль-Сура – Хазима – Хубейтер – Квайрес.