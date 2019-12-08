ЦПВС РФ провел четыре гуманитарных акции в Сирии в воскресенье

Российский ЦПВС в Сирии продолжает деятельность по невоенному пути преодоления конфликта и оказанию всесторонней помощи народу в восстановлении мирной жизни, сообщил на брифинге глава Центра генерал-майор Юрий Боренков.

За минувшие сутки представители Центра по примирению устроили четыре гуманитарных акции в населенном пункте Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор, городах Латакия, Алеппо и Ракка, население получило 3050 продовольственных наборов общим весом 17,85 тонны.

Генерал напомнил, что всего с начала процесса урегулирования россияне организовали 2 272 гуманитарных акции, общий вес помощи составил 3 799,55 тонны.