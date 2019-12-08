​​Журналист Newsweek уволился после отказа публиковать статью о фейковой химатаке в сирийской Думе

​​Журналист Newsweek покинул издание после отказа редакции публиковать его статью про письмо инженера Организации по запрещению химического оружия, подвергающее сомнению заявления о химатаке в Сирии.

«Вчера я покинул издание Newsweek после того, как без веской причины мне было отказано в обнародовании заслуживающей публикации информации об утекшем письме ОЗХО», — сообщил журналист Тарек Хаддад в Twitter.

Он рассказал, что намеревался в ближайшее время опубликовать эти материалы, но в ответ на просьбу дать комментарий от редакции, как полагается в журналистской среде, получил электронное письмо с указанием на положение о конфиденциальной информации в его контракте.

«Другими словами, мне пригрозили судом», — подытожил Хаддад.

Напомним, речь идет о документе, связанном с инцидентом в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года. Среди прочего там сообщалось, что с высокой долей вероятности оба цилиндра с хлором принесли на место вручную, а не сбросили с неба. Таким образом, версия России и официальных властей Сирии о постановочном характере происшествия нашла подтверждение. Ранее представители российского ЦПВС прибыли на место инцидента и не нашли там следов химоружия. Таким образом, стало очевидно, что это была провокация связанной с боевиками в Сирии псевдогуманитарной организации «Белые каски».

Но соответствующие выводы эксперта ОЗХО Яна Хендерсона не попали в итоговый доклад организации по произошедшему в Думе.

Напомним также, что ОЗХО подтвердила факт уничтожения химического оружия в Сирии в 2014 году.