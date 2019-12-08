Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Российская сборная стала лидером медального зачета ЧЕ по плаванию на короткой воде

Российская сборная стала лидером медального зачета ЧЕ по плаванию на короткой воде

 Курсанты РВСН провели учения со стратегическими комплексами «Тополь»

Курсанты РВСН провели учения со стратегическими комплексами «Тополь»
МВД Украины заявило о восьми тысячах участников акции на майдане в Киеве

МВД Украины заявило о восьми тысячах участников акции на майдане в Киеве

 Соратник Ельцина рассказал, что Донбасс и Крым хотели остаться в составе России

Соратник Ельцина рассказал, что Донбасс и Крым хотели остаться в составе России
​​Журналист Newsweek уволился после отказа публиковать статью о фейковой химатаке в сирийской Думе

​​Журналист Newsweek уволился после отказа публиковать статью о фейковой химатаке в сирийской Думе

 Боевики продолжают провокации в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики продолжают провокации в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Российская сборная стала лидером медального зачета ЧЕ по плаванию на короткой воде

Российская сборная стала лидером медального зачета ЧЕ по плаванию на короткой воде

 Курсанты РВСН провели учения со стратегическими комплексами «Тополь»

Курсанты РВСН провели учения со стратегическими комплексами «Тополь»
МВД Украины заявило о восьми тысячах участников акции на майдане в Киеве

МВД Украины заявило о восьми тысячах участников акции на майдане в Киеве

 Соратник Ельцина рассказал, что Донбасс и Крым хотели остаться в составе России

Соратник Ельцина рассказал, что Донбасс и Крым хотели остаться в составе России
​​Журналист Newsweek уволился после отказа публиковать статью о фейковой химатаке в сирийской Думе

​​Журналист Newsweek уволился после отказа публиковать статью о фейковой химатаке в сирийской Думе

 Боевики продолжают провокации в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики продолжают провокации в идлибской зоне деэскалации в Сирии
23:47   8 Декабря 2019
Весь мир

​​Журналист Newsweek уволился после отказа публиковать статью о фейковой химатаке в сирийской Думе

​​Журналист Newsweek уволился после отказа публиковать статью о фейковой химатаке в сирийской Думе

​​Журналист Newsweek покинул издание после отказа редакции публиковать его статью про письмо инженера Организации по запрещению химического оружия, подвергающее сомнению заявления о химатаке в Сирии.

«Вчера я покинул издание Newsweek после того, как без веской причины мне было отказано в обнародовании заслуживающей публикации информации об утекшем письме ОЗХО», — сообщил журналист Тарек Хаддад в Twitter.

Он рассказал, что намеревался в ближайшее время опубликовать эти материалы, но в ответ на просьбу дать комментарий от редакции, как полагается в журналистской среде, получил электронное письмо с указанием на положение о конфиденциальной информации в его контракте.

«Другими словами, мне пригрозили судом», — подытожил Хаддад.

Напомним, речь идет о документе, связанном с инцидентом в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года. Среди прочего там сообщалось, что с высокой долей вероятности оба цилиндра с хлором принесли на место вручную, а не сбросили с неба. Таким образом, версия России и официальных властей Сирии о постановочном характере происшествия нашла подтверждение. Ранее представители российского ЦПВС прибыли на место инцидента и не нашли там следов химоружия. Таким образом, стало очевидно, что это была провокация связанной с боевиками в Сирии псевдогуманитарной организации «Белые каски».

Но соответствующие выводы эксперта ОЗХО Яна Хендерсона не попали в итоговый доклад организации по произошедшему в Думе.

Напомним также, что ОЗХО подтвердила факт уничтожения химического оружия в Сирии в 2014 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сирия #озхо #химоружие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...