Курсанты РВСН провели учения со стратегическими комплексами «Тополь»

Выпускники Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого знакомятся с наиболее мощными и устрашающими машинами ВС РФ – мобильными стратегическими комплексами «Тополь», сообщает на своем сайте телеканал «Звезда».

Ранее в Подмосковье прошли учения, предваряющие выпускные экзамены.

Колонна курсантов преодолела условно зараженную территорию, а во время продвижения были поэтапно отработаны все действия дежурных расчетов, вплоть до приведения комплекса в боевую готовность.