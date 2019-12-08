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22:00   8 Декабря 2019
Россия

Курсанты РВСН провели учения со стратегическими комплексами «Тополь»

Курсанты РВСН провели учения со стратегическими комплексами «Тополь»

Выпускники Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого знакомятся с наиболее мощными и устрашающими машинами ВС РФ – мобильными стратегическими комплексами «Тополь», сообщает на своем сайте телеканал «Звезда».

Ранее в Подмосковье прошли учения, предваряющие выпускные экзамены.

Колонна курсантов преодолела условно зараженную территорию, а во время продвижения были поэтапно отработаны все действия дежурных расчетов, вплоть до приведения комплекса в боевую готовность.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #тополь #рвсн

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