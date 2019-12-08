Соратник Ельцина рассказал, что Донбасс и Крым хотели остаться в составе России

Бывший глава администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в интервью газете «Взгляд», что представители делегаций из Донецка, Луганска и Крыма в 1991 году просили сохранить эти регионы в составе РФ, но у Москвы «не нашлось времени», чтобы среагировать.

«Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм», — подчеркнул он.

Когда Филатова спросили, должен ли Ельцин был на переговорах с Киевом требовать проведения референдумов в Крыме и на Донбассе, он сказал, что времени на это не было, все думали о том, «как бы России выжить вообще». Филатов напомнил, что в то время первостепенной проблемой, вставшей перед российскими властями, была нехватка продуктов после гайдаровских реформ и долга СССР в 120 миллиардов долларов. Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам всенародного референдума в республике. Однако решение более 95 % граждан до сих пор не признали легитимным США, страны Евросоюза и Украина. Москва многократно заявляла, что вопрос территориальной принадлежности полуострова решен окончательно.