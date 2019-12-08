Цену на газ для Белоруссии установят к последней декаде декабря

Москва и Минск намерены решить вопрос о цене на российский газ для Белоруссии в ближайшие две недели, заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

«И я признателен президенту России, что в перерыве встречи президентов тет-а-тет он дал поручение председателю правления ПАО «Газпром», премьер-министру и вице-премьеру, чтобы буквально в течение недели - двух все разногласия, пересчеты мы согласовали – по поясам, доходность и т.д., чтобы в конце концов через пару недель доложить, что мы нашли эту развязку», — рассказал посол.

Семашко заявил, что все вопросы о цене и поставке российского газа в Белоруссию будут сняты полностью 1 января 2021 года, когда согласованные главами государств дорожные карты вступят в силу.

Вместе с тем Семашко с сожалением отметил, что стоимость на поставки газа страны должны были согласовать еще к 1 июля 2019 года.

«Но я убежден, что на предстоящей неделе мы этот вопрос попытаемся решить с Алексеем Миллером [председатель правления ПАО «Газпром»] и Министерством энергетики РФ, а возможно и с участием Дмитрия Козака [вице-премьер РФ]», – заверил Семашко.

Семашко обратил внимание, что Минск просит снизить цену на газ для Белоруссии уже в 2020 году, чтобы создать базу для формирования единого экономического пространства.

«А какая это база, если на границе газ почти в два раза дороже, чем в Смоленской области. Поэтому мы ставим вопрос, чтобы постепенно к 1 января 2021 года прийти к такой же цене, как на границе», — сказал посол.

Поэтому, по словам Семашко, на повестке дня стоит вопрос о том, чтобы постепенно сравнять цены в России с ценами на границе.

«А для того, чтобы была убежденность, что это будет так с 1 января 2021 года, мы ставим вопрос о том, что давайте уже двигаться и в 2020 году, хотя бы половину этого пути пройдем», – подытожил посол.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает за равные цены на газ для обеих стран.